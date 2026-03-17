БНР: ЕС согласовал кредит Киеву на €90 млрд

По информации Болгарского национального радио, страны Евросоюза смогли преодолеть вето Венгрии.

СОФИЯ, 17 марта. /ТАСС/. Страны ЕС согласовали решение по кредиту Украине в размере €90 млрд, преодолев вето Венгрии, и оно не будет пересмотрено, утверждает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Соглашение о кредите для Украины достигнуто, и пересматривать его не планируется», — заявил БНР дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Он добавил, что председатель Евросовета Антониу Кошта 17 марта провел беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и потребовал от него придерживаться решения лидеров ЕС, принятого в декабре 2025 года, в котором Будапешт также принимал участие.

Ранее Орбан заявил, что Украина не сможет рассчитывать на поддержку Венгрии ни по одному решению Евросоюза в ее пользу до тех пор, пока не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
