БНР: ЕС согласовал кредит Киеву на €90 млрд

СОФИЯ, 17 марта. /ТАСС/. Страны ЕС согласовали решение по кредиту Украине в размере €90 млрд, преодолев вето Венгрии, и оно не будет пересмотрено, утверждает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источник в Брюсселе.
«Соглашение о кредите для Украины достигнуто, и пересматривать его не планируется», — заявил БНР дипломат, пожелавший остаться анонимным.
Он добавил, что председатель Евросовета Антониу Кошта 17 марта провел беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и потребовал от него придерживаться решения лидеров ЕС, принятого в декабре 2025 года, в котором Будапешт также принимал участие.
Ранее Орбан заявил, что Украина не сможет рассчитывать на поддержку Венгрии ни по одному решению Евросоюза в ее пользу до тех пор, пока не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».