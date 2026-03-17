Руководителем Карабудахкентского района Дагестана стал Заур Сахаватов

МАХАЧКАЛА, 17 марта./ТАСС/. Заур Сахаватов назначен временно исполняющим полномочия главы Карабудахкентского района вместо обвиняемого в мошенничестве руководителя муниципалитета Махмуда Амиралиева. Об этом сообщает администрация главы Дагестана.
«Заур Сахаватов назначен временно исполняющим полномочия главы Карабудахкентского района. Указ подписал глава Дагестана Сергей Меликов», — говорится в сообщении.
Ранее суд арестовал главу Карабудахкентского района Амиралиева, обвиняемого в мошенничестве.
В силовых структурах региона сообщили ТАСС, что Амиралиев является родственником экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, в отношении которого ранее проводились следственные действия. До задержания в Дагестане Амиралиев был отозван из зоны специальной военной операции, куда он уехал в середине 2025 года.