Политолог предложил объяснение отказу европейских стран помогать Трампу в Ормузе

Политолог Александр Рар заявил, что Европу обидело решение президента США Дональда Трампа не посвящать страны Европейского союза в истинные планы относительно ближневосточной военной операции. Эксперт сказал, что Так объясняется нежелание Европы участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов.
Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.
