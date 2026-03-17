По территории на промплощадке АЭС «Бушер» в Иране нанесли удар

По территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС «Бушер» в Иране, нанесли удар.

Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Сегодня в 18:11 по московскому времени был нанесён удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенному на промплощадке АЭС “Бушер” в непосредственной близости от действующего энергоблока», — говорится в заявлении.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг атомной электростанции «Бушер» вызывает сейчас главные опасения на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше