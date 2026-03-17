Зеленский вручил королю Британии iPad для наблюдения за фронтом

Владимир Зеленский подарил королю Великобритании Карлу III «военный» iPad.
Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
По словам Зеленского, устройство позволяет в режиме реального времени отслеживать цели в небе и ситуацию на фронте.
Он отметил, что подобные устройства есть у министра обороны, премьер-министра и ряда военных.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Лондон, однако у трапа его не встретили представители британского руководства.
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.Читать дальше