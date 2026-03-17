Конгресс США вызвал главу Минюста для дачи показаний по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности вызвал министра юстиции — генерального прокурора страны Пэм Бонди для дачи показаний по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом говорится в заявлении председателя Комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности Джеймса Комера (республиканец, от штата Кентукки), размещенном на его сайте.
Из него следует, что законодатели направили Бонди «повестку с требованием дать показания относительно того, как Минюст вел расследование по делу Эпштейна». В документе подчеркивается, что генпрокурор США должна предстать перед законодателями 14 апреля.
Ранее указанный комитет поддержал резолюцию с требованием к Бонди явиться для дачи показаний касательно возможного сокрытия ее ведомством документов по делу Эпштейна. Автор резолюции, член Палаты представителей Нэнси Мейс (республиканка, от штата Южная Каролина) отмечала, что Минюст до сих пор не опубликовал 65 тыс. документов и 2 тыс. видеозаписей по делу Эпштейна.
30 января 2026 года Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна. В них фигурируют десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран. В число знакомых финансиста входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава вашингтонской администрации.
Обнародования полного досье Эпштейна требовал принятый в ноябре 2025 года Конгрессом закон, который был подписан нынешним американским лидером. Уголовное преследование Эпштейна в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.