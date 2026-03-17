Конгресс США вызвал главу Минюста для дачи показаний по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности вызвал министра юстиции — генерального прокурора страны Пэм Бонди для дачи показаний по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом говорится в заявлении председателя Комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности Джеймса Комера (республиканец, от штата Кентукки), размещенном на его сайте.