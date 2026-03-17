Лихачев рассказал о подготовке к эвакуации сотрудников «Росатома» из Ирана

Лихачев: иду приготовления к третьей эвакуации сотрудников «Росатома» из Ирана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. «Росатом» готовит третью по очереди эвакуацию сотрудников компании из Ирана, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Ранее организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете реактивного снаряда на территорию АЭС «Бушер», обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала Госкорпорации «Росатом» нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.

«Из Ирана благополучно было вывезено около 250 сотрудников и членов их семей. Превентивно, еще до начала вооруженного конфликта, были вывезены дети сотрудников. Сейчас там остаются около 480 наших товарищей. Идут приготовления третьей по счету эвакуации персонала», — сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.

Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас приостановлена из-за боевых действий.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше