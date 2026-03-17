Лихачев прокомментировал удар по АЭС «Бушер»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Удар по территории на промплощадке АЭС «Бушер» в Иране является вопиющим пренебрежением ключевым правилами и принципами международной безопасности, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Наша принципиальная позиция: ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики — это вопиющее пренебрежение ключевым правилами и принципами международной безопасности», — привели слова Лихачева в пресс-службе госкорпорации.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.