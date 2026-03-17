Израиль заявил об атаке на ракетные установки «Хезболлах» по всему Ливану

«В рамках усилий по ослаблению “Хезболлах” и предотвращению ракетных обстрелов израильских мирных жителей за последний час Армия обороны Израиля нанесла удары по ракетным установкам и террористам “Хезболлах” по всему Ливану», — говорится в заявлении армейской пресс-службы. «Удары по ракетным установкам наносятся до или сразу после запуска», — отметили военные.