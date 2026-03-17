Будапешт опроверг существование плакатов, где Ужгород называют венгерским

Ранее украинские СМИ опубликовали фотографию плаката, который якобы появился на улицах Венгрии. На нем изображен Владимир Зеленский, который плачет и ест борщ из кастрюли. Надпись на плакате гласит «Помни! Ужгород — венгерский город. Борщ — венгерское блюдо». По стилю изображение похоже на агитационные плакаты, выпущенные правительством Венгрии в связи с проведением национальной петиции против помощи Украине. Внизу плаката расположена эмблема национальной петиции.