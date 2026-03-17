Нанесенный удар по АЭС «Бушер» стал первым зафиксированным, заявил Лихачев

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Нанесенный удар по территории рядом с промплощадкой АЭС «Бушер» стал первым зафиксированным с начала конфликта в Иране, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта», — говорится в комментарии Лихачева.

Ранее организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете реактивного снаряда на территорию АЭС «Бушер», обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала Госкорпорации «Росатом» нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.

