Вашингтон
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник с взрывчаткой сбит над посольством США в Багдаде

По информации агентства Рейтер, над посольством США в Багдаде был перехвачен и сбит беспилотный летательный аппарат, оснащенный взрывчаткой. Источники в органах безопасности подтвердили данный инцидент.

Согласно сообщениям, инцидент произошел в вечернее время, когда дрон был замечен в непосредственной близости от американского дипломатического представительства. Силы безопасности оперативно отреагировали на угрозу и предприняли меры для его уничтожения. В результате беспилотник был сбит до того, как смог нанести какой-либо ущерб.

«Беспилотник со взрывчаткой перехвачен и сбит над посольством США в Багдаде», — передает агентство.

Данный инцидент подчеркивает продолжающуюся напряженность в регионе и обеспокоенность по поводу безопасности американских дипломатических объектов. Это не первый случай, когда дроны с взрывчатыми веществами становятся угрозой для посольств и военных баз в Ираке.

Ранее сообщалось, что пролёт шиитского дрона над базой США шокировал американцев.

