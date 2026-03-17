Беспилотник с взрывчаткой сбит над посольством США в Багдаде

По информации агентства Рейтер, над посольством США в Багдаде был перехвачен и сбит беспилотный летательный аппарат, оснащенный взрывчаткой. Источники в органах безопасности подтвердили данный инцидент.
Согласно сообщениям, инцидент произошел в вечернее время, когда дрон был замечен в непосредственной близости от американского дипломатического представительства. Силы безопасности оперативно отреагировали на угрозу и предприняли меры для его уничтожения. В результате беспилотник был сбит до того, как смог нанести какой-либо ущерб.
«Беспилотник со взрывчаткой перехвачен и сбит над посольством США в Багдаде», — передает агентство.
Данный инцидент подчеркивает продолжающуюся напряженность в регионе и обеспокоенность по поводу безопасности американских дипломатических объектов. Это не первый случай, когда дроны с взрывчатыми веществами становятся угрозой для посольств и военных баз в Ираке.
Ранее сообщалось, что пролёт шиитского дрона над базой США шокировал американцев.