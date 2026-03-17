Удар у АЭС «Бушер» был вблизи от действующего энергоблока, заявил Лихачев

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Удар по территории вблизи АЭС «Бушер» в Иране пришелся в непосредственной близости от действующего энергоблока, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Сегодня в 18.11 по московскому времени был нанесен удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенным на промплощадке АЭС “Бушер” в непосредственной близости от действующего энергоблока», — привели слова Лихачева в пресс-службе госкорпорации.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.