Вашингтон
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар у АЭС «Бушер» был вблизи от действующего энергоблока, заявил Лихачев

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Удар по территории вблизи АЭС «Бушер» в Иране пришелся в непосредственной близости от действующего энергоблока, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Сегодня в 18.11 по московскому времени был нанесен удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенным на промплощадке АЭС “Бушер” в непосредственной близости от действующего энергоблока», — привели слова Лихачева в пресс-службе госкорпорации.

Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.

Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за боевых действий.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

