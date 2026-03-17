БНР: ЕС согласовал кредит Киеву в размере €90 млрд

Страны Европейского союза, как утверждает bnr.bg, согласовали решение по кредиту Украине в размере 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии.
Утверждается, что решение не будет пересмотрено.
Киев остановил поставки нефти из России по «Дружбе» транзитом в Словакию и Венгрию 27 января. Данный шаг послужил одной из основных причин, по которым Венгрия заблокировала принятие поправок в бюджетные правила Европейского союза, позволивших бы передать Украине невозвратный кредит в размере 90 миллиардов долларов.
Как говорил премьер Венгрии Виктор Орбан, государство не планирует пересматривать решение, пока поставки нефти приостановлены.
