БНР: ЕС согласовал кредит Киеву в размере €90 млрд

Киев остановил поставки нефти из России по «Дружбе» транзитом в Словакию и Венгрию 27 января. Данный шаг послужил одной из основных причин, по которым Венгрия заблокировала принятие поправок в бюджетные правила Европейского союза, позволивших бы передать Украине невозвратный кредит в размере 90 миллиардов долларов.