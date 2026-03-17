Гуменник: тщеславие, или скорее гордыня, может помешать добиться нужных результатов

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал, как чтение книг заставило его взглянуть на собственный характер.
«Тщеславие, или скорее гордыня, может помешать добиться нужных результатов. Я не так давно в себе это открыл. Это произошло после прочтения “Сильмариллиона” Толкина. Там был персонаж, который был очень горделив. И я какие-то качества в себе распознал. Отказываться от помощи, считать, что сам сделаешь лучше, придерживаться какой-то задачи безумной и от неё не отрекаться…» — сказал он в программе «Белая Студия».
На Олимпиаде-2026 Гуменник был вынужден заменить музыку из фильма «Парфюмер» из-за авторских прав. О проблеме стало известно за пару дней до выступления на Играх.
В соревновании одиночников он занял шестое место, несмотря на то, что в произвольной программе приземлил пять четверных.
Ранее Гуменник признался, что не расстроился из-за смены музыки в короткой программе на Олимпиаде.