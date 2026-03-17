Среди персонала «Росатома» нет пострадавших от удара по АЭС «Бушер»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Пострадавших после удара по территории рядом с промплощадкой АЭС «Бушер» среди персонала Госкорпорации «Росатом» нет, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что на территорию АЭС «Бушер» попал реактивный снаряд противника, обошлось без жертв и материального ущерба.
«Пострадавших среди персонала Госкорпорации “Росатом” нет», — говорится в сообщении.
В Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас приостановлена из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.