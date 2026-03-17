Вашингтон
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган заявил, что Израиль втягивает Ближний Восток в катастрофу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ближнему Востоку грозит катастрофа из-за действий Израиля. Своё заявление турецкий лидер сделал во вторник на ифтаре (вечерний приём пищи во время месяца Рамадан) с журналистами.

Источник: Life.ru

«Израиль… обретя власть и считая себя выше других, шаг за шагом втягивает наш регион в катастрофу», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что атаки Израиля на Газу, Йемен, Ливан и Иран не имеют отношения к обеспечению безопасности. Политик призвал не поддаваться на навязываемую извне повестку и донести до мирового сообщества правду о происходящем.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале масштабных ударов по объектам иранского правительства в Тегеране. В официальном заявлении ЦАХАЛ говорится, что атаки направлены на «инфраструктуру иранского террористического режима».

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.