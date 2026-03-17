«Сильны на словах, но не на деле»: почему Трамп раскритиковал союзников из-за ситуации вокруг Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за нежелание поддержать военную операцию против Ирана делом. В соцсети Truth Social политик написал, что почти все союзники по блоку заявили об отсутствии намерений присоединиться к боевым действиям против исламской республики. И это несмотря на то, что «почти все страны решительно согласились» с американскими шагами против Тегерана, а также с тем, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие, посетовал республиканец. При этом слово «союзники» Трамп написал в кавычках, продемонстрировав тем самым своё отношение к ним.