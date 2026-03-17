«Сильны на словах, но не на деле»: почему Трамп раскритиковал союзников из-за ситуации вокруг Ормузского пролива

Американский президент Дональд Трамп жёстко раскритиковал НАТО из-за нежелания стран-членов поддержать военную операцию США против Ирана. Глава Белого дома выразил возмущение тем, что Вашингтон тратит огромные деньги на обеспечение безопасности своих партнёров, а те не готовы оказать ему ответную помощь. Ранее Трамп пригрозил, что НАТО ждёт «очень плохое» будущее, если страны блока не поддержат инициативу Вашингтона по созданию коалиции для разблокирования Ормузского пролива. Эксперты отмечают, что отказ союзников США присоединиться к операции в Иране стал наглядным свидетельством кризиса внутри западного блока и расхождения интересов между формальными партнёрами.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО за нежелание поддержать военную операцию против Ирана делом. В соцсети Truth Social политик написал, что почти все союзники по блоку заявили об отсутствии намерений присоединиться к боевым действиям против исламской республики. И это несмотря на то, что «почти все страны решительно согласились» с американскими шагами против Тегерана, а также с тем, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие, посетовал республиканец. При этом слово «союзники» Трамп написал в кавычках, продемонстрировав тем самым своё отношение к ним.
«Однако я не удивлён их действиями, потому что я всегда считал НАТО (в рамках которого мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих самых стран) игрой в одни ворота: мы защитим их, а они для нас ничего не будут делать, в особенности в трудную минуту», — заявил глава Белого дома.
Однако, как он подчеркнул, ввиду «военных успехов» Соединённых Штатов в борьбе с Ираном у Вашингтона больше нет ни нужды, ни желания заручаться помощью стран НАТО.
«То же самое и с Японией, Австралией или Южной Кореей. Вообще, как президент Соединённых Штатов Америки… могу сказать, что мы не нуждаемся ни в чьей помощи!» — заверил Трамп.
Стоит отметить, что это далеко не первая волна критики со стороны американского лидера в адрес союзников за последнее время. Ранее на пресс-конференции в Белом доме он заявил, что «разочарован» теми странами, которые не проявили должного «энтузиазма» по поводу планов США по восстановлению неограниченного судоходства в Ормузском проливе.
«Некоторые проявляют очень большой энтузиазм, некоторые особого энтузиазма не проявляют… и, полагаю, некоторые этого не сделают. У нас, по-моему, есть парочка таких (союзников. — RT), которые как раз не сделают, и мы при этом их защищаем 40 лет, что обходится в десятки миллиардов долларов», — сказал американский лидер.
При этом Трамп уверен, что союзники США должны быть готовы содействовать Вашингтону по первому же зову, учитывая его вклад в их безопасность.
«Если нам нужны их минные заградители или любая техника, которой они могут располагать ввиду сложившейся у них ситуации, они должны броситься нам на помощь, потому что мы годами помогали им держаться подальше от войн», — заявил глава Белого дома.
Трамп также подчеркнул, что «уровень энтузиазма» союзников США имеет для него значение.
Осторожные союзники.
Вместе с тем Трамп подтвердил, что обсуждал ситуацию вокруг Ормузского пролива с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Да, я с ним говорил. По шкале от одного до десяти я бы его (готовность помочь. — RT) оценил на восемь. Неидеально. Но это Франция», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Однако позднее сам Макрон на заседании национального Совета по обороне 17 марта заявил, что Франция не будет принимать участие в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. По его словам, «Франция не выбирала эту войну и не является стороной конфликта».
Ответная реакция главы Белого дома не заставила себя ждать. Трамп заявил журналистам, что Макрон может в скором времени лишиться своего поста.
Великобритания также не спешит присоединиться к США в иранском конфликте, за что получила порцию критики от Трампа. На пресс-конференции в Белом доме 16 марта он осудил британского премьер-министра Кира Стармера за медлительность и нерешительность.
«Я сказал: “Вы не хотите этого делать? Вы наш старейший союзник, и мы много денег тратим на НАТО и всё прочее, чтобы вас защищать”, — привёл американский лидер разговор со Стармером.
Президент США также напомнил, что Вашингтон работает с Лондоном по Украине, хотя не обязан, так как она находится «за тысячи километров» от США и «отделена огромным океаном».
Напомним, сам Стармер на пресс-конференции в Лондоне 16 марта заявил, что Великобритания работает с другими странами над разблокировкой Ормузского пролива, однако подчеркнул, что речь не идёт о привлечении к ситуации НАТО.
«Мы это запомним».
Тем временем в Германии уже заявили, что не станут каким-либо образом участвовать в ситуации вокруг Ирана. По словам канцлера Фридриха Мерца, ФРГ не намерена военными средствами обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Берлине он подчеркнул, что ни США, ни Израиль не проводили с ФРГ каких-либо консультаций перед началом операции против Ирана.
«Поэтому и вопрос, в каком виде Германия примет тут военное участие, не стоит. Мы этого не будем делать», — цитирует его ТАСС.
В схожем ключе выступили и в Брюсселе. Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС заявила, что страны союза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
«Данная ситуация в регионе — это не война Европы… В Красном море мы осуществляем операцию ASPIDES (миссия связана с активностью хуситов в регионе. — RT). Речь шла о её усилении, поскольку у неё не так много военно-морских средств… Но никто не хочет активно ввязываться в эту войну», — сказала она.
Между тем Трамп ещё 15 марта в интервью Financial Times (FT) предупредил, что любая реакция союзников США на его план будет принята к сведению и зафиксирована, а также намекнул на последствия для НАТО.
«Если ответа не последует или если ответ будет отрицательным, думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО… Получим мы поддержку или нет, но я могу сказать следующее, и я уже сказал это им: мы это запомним», — заявил он.
Такое предупреждение обеспокоило некоторых европейских лидеров. Так, президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg призвал отнестись к словам Трампа со всей серьёзностью. В то же время он напомнил об оборонительном назначении НАТО, назвав предыдущие операции блока «миротворческими миссиями», якобы оправданными с точки зрения международного права и Устава ООН.
«Понимают риски».
В беседе с RT политолог Дмитрий Ежов подчеркнул, что за риторикой о союзничестве скрывается неспособность и нежелание европейцев действовать в интересах США, особенно в условиях затяжного и рискованного конфликта.
«Это говорит о том, что союзники США сильны на словах, но не на деле. Когда речь заходит о реальном участии в военных или военно-политических операциях, готовность резко снижается. И это, по сути, демонстрирует разрыв между декларациями о единстве и реальной политикой», — пояснил он.
Затягивание конфликта и рост неопределённости заставляют союзников дистанцироваться от США, поскольку участие в операции не сулит им ни политических, ни экономических дивидендов, подчеркнул специалист.
«Конфликт оказывается затяжным, и его нельзя урегулировать в те сроки, на которые рассчитывал Трамп. Соответственно, союзники понимают риски и предпочитают держаться в стороне. Тем более что европейские государства сами серьёзно ослаблены — в том числе из-за поддержки Украины, которая порядком истощила их ресурсы», — добавил Ежов.
В свою очередь, доцент РУДН и Финансового университета Николай Пархитько обратил внимание на то, что подобная позиция союзников США продиктована не только политикой, но и жёстким прагматизмом.
«Они просто не имеют такой экономической возможности сегодня. Однако не могут себе позволить и такую роскошь, как поссориться с одним из ключевых поставщиков энергоресурсов — особенно с учётом того, что они отказались от российских энергоносителей. Поэтому пытаются балансировать. Но не забыли они и то, что Трамп действовал против них — речь о пошлинах, давлении в рамках НАТО, угрозах. О какой солидарности можно говорить в этом случае? Её сейчас просто нет», — заметил он в разговоре с RT.
Эксперт подчеркнул, что в ситуации вокруг Ирана европейские страны действуют исключительно исходя из собственной выгоды.
«Они не видят для себя никаких дивидендов от участия в этой операции. Более того, известно, что некоторые европейские страны пытаются договариваться с Ираном отдельно и напрямую, чтобы обеспечить безопасный проход своих судов через Ормузский пролив. Поэтому участие на стороне США для них экономически невыгодно», — добавил Пархитько.
При этом, как считает Дмитрий Ежов, подобная позиция союзников может иметь долгосрочные последствия для Североатлантического альянса, устойчивость которого уже вызывает вопросы.
«НАТО сегодня не является монолитным блоком. Заявления о единстве не подкрепляются ни ресурсами, ни реальными действиями. Сам по себе он — порождение холодной войны и уже анахронизм. И предупреждения Трампа про “плохое будущее” блока вполне себе реалистичны. Потому что если США перестанут в нём активно участвовать и финансировать его, то он вообще распадётся», — резюмировал политолог.