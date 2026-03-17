В Ульяновске потушили пожар на балконе квартиры, где погибла женщина

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Пожар потушили на балконе одной из квартир в девятиэтажном доме на улице Ватутина в Ульяновске, где погибла женщина, сообщило ГУМЧС России по Ульяновской области.
Во вторник главк объявил, что пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание на балконе на третьем этаже в девятиэтажном доме на улице Ватутина, 62. В 22.19 мск ликвидировали открытое горение. МЧС обнаружило погибшую, количество пострадавших уточняют. Всего было эвакуировали 40 человек, 17 спасли, включая четырех детей.
«В 00.07 (23.07 мск) объявлена полная ликвидация пожара. Причина устанавливается. На месте работают сотрудники следкома и дознаватели МЧС России», — говорится в сообщении министерства в канале на платформе Max.