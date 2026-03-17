В Ульяновске потушили пожар на балконе квартиры, где погибла женщина

Во вторник главк объявил, что пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание на балконе на третьем этаже в девятиэтажном доме на улице Ватутина, 62. В 22.19 мск ликвидировали открытое горение. МЧС обнаружило погибшую, количество пострадавших уточняют. Всего было эвакуировали 40 человек, 17 спасли, включая четырех детей.