Израиль атаковал ракетные установки «Хезболлы» по всему Ливану

Армия обороны Израиля заявила, что атаковала ракетные установки движения «Хезболла» по всей территории Ливана.
ЦАХАЛ заявил, что удары были необходимы для предотвращения ракетных обстрелов израильских мирных жителей.
«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что некоторые страны предлагают посреднические услуги для урегулирования конфликта страны с Ливаном и говорят о готовности принять переговоры.
