Тарасова — о возможном возвращении российских спортсменов: победы наших паралимпийцев этому поспособствуют

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов на Паралимпийских играх.
«Грандиозные результаты! Будем жить и будем видеть, как победы наших паралимпийцев поспособствуют нашему возвращению на международную арену. Может, это вообще их всех озлобит», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Сборная России на Паралимпийских играх завоевала 12 наград (8—1—3). В медальном зачёте россияне заняли третье место.
Напомним, что впервые с 2014 года сборная России выступала на Паралимпиаде под своим флагом и с гимном. Страну представляли всего шесть спортсменов.
Ранее Рожков заявил, что организация ведёт большую работу с федерациями по допуску российских атлетов.