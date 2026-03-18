Тарасова — о возможном возвращении российских спортсменов: победы наших паралимпийцев этому поспособствуют

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов на Паралимпийских играх.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских спортсменов на Паралимпийских играх.

«Грандиозные результаты! Будем жить и будем видеть, как победы наших паралимпийцев поспособствуют нашему возвращению на международную арену. Может, это вообще их всех озлобит», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Сборная России на Паралимпийских играх завоевала 12 наград (8—1—3). В медальном зачёте россияне заняли третье место.

Напомним, что впервые с 2014 года сборная России выступала на Паралимпиаде под своим флагом и с гимном. Страну представляли всего шесть спортсменов.

Ранее Рожков заявил, что организация ведёт большую работу с федерациями по допуску российских атлетов.