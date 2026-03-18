Путин по ВКС откроет несколько объектов на территории Крыма

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 18 марта, в годовщину возвращения Республики Крым и Севастополя в состав России, на совещании с кабмином по видео-конференц-связи (ВКС) примет участие в открытии нескольких объектов на территории Крыма.
Российский лидер в формате ВКС проведет совещание с членами правительства РФ, на котором обсудит вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Крыма и Севастополя. С докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин.
Помимо этого, на совещании будут рассмотрены текущие вопросы.
18 марта 2026 года исполняется 12 лет со дня подписания договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. В этот день в 2014 году Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии республики в состав РФ и образовании в стране новых субъектов.