Путин по ВКС откроет несколько объектов на территории Крыма

18 марта 2026 года исполняется 12 лет со дня подписания договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. В этот день в 2014 году Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о принятии республики в состав РФ и образовании в стране новых субъектов.