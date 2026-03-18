Bloomberg: США готовы еще больше ослабить санкции в отношении нефти Венесуэлы

Американская администрация пойдет на этот шаг, чтобы нарастить добычу углеводородов на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает агентство.

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Американская администрация намерена дополнительно смягчить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, чтобы нарастить добычу углеводородов на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, о дополнительных шагах по смягчению рестрикций может быть объявлено уже на этой неделе. Власти США, в частности, намерены предоставить несколько лицензий, разрешающих работу в боливарианской республике некоторым иностранным компаниям. Также Вашингтон представит механизм, который позволит вести деятельность в Венесуэле более широкому кругу предприятий.

В числе компаний, которые могут получить разрешение на работу в боливарианской республике, указывают индийскую ONGC Videsh, базирующуюся в Швеции Maha Capital AB и бразильскую J&F Investimentos.

Ранее в марте министр внутренних дел США Дуглас Бергам заявил, что Вашингтон рассчитывает, что поставки венесуэльской нефти позволят сдержать в США рост цен на бензин, начавшийся в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

