«Хезболлах» обстреляла 6 военных баз и 12 поселений на севере Израиля

БЕЙРУТ, 18 марта. /ТАСС/. Шиитская милиция «Хезболлах» применила высокоточное ракетное оружие при нанесении ударов по 6 военным объектам и 12 населенным пунктам на севере Израиля. Об этом говорится в коммюнике ее военно-информационной службы, размещенном в Telegram-канале.

«Бойцы исламского сопротивления в рамках операции под кодовым названием “Хайбар” атаковали тяжелыми ракетами штаб северного военного округа Израиля (база Дадо) в Цфате, пункт управления полетами израильских дронов в Геваа, базу ВВС Мерон, район дислокации артиллерийского полка в Эйн-Зейтиме, а также армейские лагеря Амиад и Шамшун в Тверии», — указывается в тексте.

Кроме того, под ракетный обстрел попали еврейские поселения Кирьят-Шмона, Нагария, Метула, Малкия, Дишон, Авивим, Кфар-Блюм, Рамот-Нафтали, Зарит, Штула, Эвен-Менахем и Бейт-Гиллель. Подробностей о последствиях ударов по израильской территории и пострадавших не приводится.

В ответ израильские ВВС уничтожили ракетные установки «Хезболлах», из которых велся обстрел, на юге и востоке Ливана.

