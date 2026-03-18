В Иране подтвердили гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Лариджани

Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, погиб. Об этом сообщил его офис в Тегеране. Сообщение опубликовали в официальном Telegram-канале политика.

Источник: Life.ru

«Я, раб Божий, воссоединился с Богом», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил смерть Лариджани вслед за ЦАХАЛ. По версии израильской стороны, удар был нанесён с целью смены власти в Иране. Али Лариджани — иранский политик, прагматик-консерватор, бывший спикер парламента (2008−2020), экс-переговорщик по ядерной программе. Он занимал пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) дважды: 2005−2007 годы (при Ахмадинежаде), с 5 августа 2025 года (назначен президентом Пезешкианом после 12-дневной войны с Израилем/США). После убийства аятоллы Хаменеи в начале марта 2026 года Лариджани стал одной из ключевых фигур в Иране.

