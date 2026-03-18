Politico: ЕК надеется убедить Орбана снять вето на выделение Киеву €90 млрд

Politico напомнило, что «за два дня до саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта объявили (в совместном заявлении, распространенном в Брюсселе — прим. ТАСС), что “украинцы приняли и приветствовали” предложение “европейской помощи и финансирования” для ремонта нефтепровода, с целью восстановить поток нефти в Венгрию и Словакию». «Орбан ранее отказался поддержать выделение €90 млрд Украине, пока нефть не начнет поступать в его страну», — напоминает издание.