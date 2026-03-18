Politico: ЕК надеется убедить Орбана снять вето на выделение Киеву €90 млрд

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия надеется убедить премьера Венгрии Виктора Орбана снять вето на выделение Киеву финансирования в размере €90 млрд на саммите ЕС 19 марта в обмен на якобы полученное обещание Киева отремонтировать нефтепровод «Дружба». Об этом написало европейское издание Politico.
«ЕС надеется, что соглашение по нефтепроводу “Дружба” позволит Орбану поддержать выделение финансирования в €90 млрд Киеву», — отмечает газета.
Politico напомнило, что «за два дня до саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта объявили (в совместном заявлении, распространенном в Брюсселе — прим. ТАСС), что “украинцы приняли и приветствовали” предложение “европейской помощи и финансирования” для ремонта нефтепровода, с целью восстановить поток нефти в Венгрию и Словакию». «Орбан ранее отказался поддержать выделение €90 млрд Украине, пока нефть не начнет поступать в его страну», — напоминает издание.
Решение о выделении Киеву безвозмездного финансирования в размере €90 млрд, из которых €60 млрд предполагается потратить на закупки европейского оружия, было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года взамен заблокированного плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов для финансирования конфликта на Украине.