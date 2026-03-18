Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» за гибель Лариджани

КАИР, 18 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал «сурово отомстить» ответственным за убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
«Гибель Али Лариджани — крайне скорбное событие. Мы сурово отомстим всем тем, на чьих руках кровь невинных, но стойких защитников Ирана», — подчеркнул Пезешкиан. Заявление главы иранского правительства распространила его канцелярия.
