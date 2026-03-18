Кабулов: Россия готова выступить посредником между Пакистаном и Афганистаном

Россия обеспокоена обострением отношений между Пакистаном и Афганистаном и готова выступить посредником при обращении обеих стран, заявил «Известиям» специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Мы стараемся найти компромиссную развязку, которая бы позволила прекратить боестолкновения и перейти к дипломатии… Россия будет готова рассмотреть такую возможность, если обе стороны одновременно обратятся к ней с просьбой о посредничестве», — сказал он.

При этом Кабулов добавил, что пока такой просьбы не было.

Ранее в TOLOnews писали, что число погибших при ударе Пакистана по столице Афганистана достигло 400.

Советник председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств — участников СНГ Вячеслав Некрасов между тем рассказал в интервью RT, чем вызвано очередное обострение афгано-пакистанского пограничного конфликта и как оно связано с войной США и Израиля против Ирана.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
