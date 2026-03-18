Долина рассказала, в чем хочет поучаствовать

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина рассказала РИА Новости, что хотела бы поучаствовать в создании саундтрека к фильму, но только как вокалистка.
«Я бы хотела, но не умею. Я умею только петь и играть в театре», — сказала она, отвечая на вопрос о том, хотела бы она написать саундтрек к фильму.
Лариса Долина за время своей творческой карьеры сыграла и в кино — например, в фильмах «Бархатный сезон» и «Мы из джаза». Кроме того, голос певицы звучит более чем в 70 кинолентах и мультфильмах, среди которых «Обыкновенное чудо», «31 июня», «Чародеи», «Зимний вечер в Гаграх».