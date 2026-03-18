Politico: Трамп идёт на сближение с Россией ради сдерживания Китая

Администрация американского лидера Дональда Трампа считает, что стимулирование России к прекращению конфликта на Украине, её экономический рост и приток американских инвестиций в конечном итоге преследуют стратегическую цель, заключающуюся в противодействии США Китаю.

Администрация американского лидера Дональда Трампа считает, что стимулирование России к прекращению конфликта на Украине, её экономический рост и приток американских инвестиций в конечном итоге преследуют стратегическую цель, заключающуюся в противодействии США Китаю.

«Представитель администрации Трампа, пожелавший остаться анонимным… заявил, что поиск “способа более тесного сближения с Россией” может создать “иной баланс сил с Китаем, что может быть очень и очень выгодно”, — пишет Politico.

Согласно статье, такой шаг на сближение с Москвой беспокоит украинцев, однако при этом подчёркивает убеждение американской администрации в том, что самая большая геополитическая угроза для Соединённых Штатов и Запада — это Китай.

Ранее сообщалось, что Китай и США достигли предварительного консенсуса по вопросам торговли.

Также поступала информация, что Трамп заявил о переносе визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

