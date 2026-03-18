Директор школы погиб под камнями на опасной «дороге смерти» в Дагестане

В Дагестане на участке дороги Агвали-Кидеро, известном как «дорога смерти», произошла трагедия: под завалом камней погиб директор местной школы Раджаб Закарьяев, сообщает источник РЕН ТВ.
Инцидент произошел, когда на автомобиль Закарьяева обрушилась груда камней, что привело к его сносу с дороги к реке. Местные жители знают этот участок как опасный из-за постоянной угрозы обвалов, и трагедия вновь подчеркивает риск, связанный с использованием данной дороги.
Раджаб Закарьяев, помимо своей преподавательской деятельности, активно занимался борьбой и имел опыт участия в поединках, включая соревнования с олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым. Его смерть стала тяжелой утратой для сообщества и всех, кто знал его как преданного педагога и спортсмена.
«Дорога смерти» на участке Агвали-Кидеро давно привлекает внимание местных властей и жителей из-за высокой вероятности обвалов. Трагедия с директором школы вновь ставит вопрос о необходимости улучшения безопасности на этом опасном маршруте. Закарьяев оставил после себя не только учеников, но и множество воспоминаний о своих спортивных достижениях и педагогической деятельности.
Ранее горные районы Северной Осетии объявили зоной высокой лавинной опасности.