«За свою задницу беспокоятся»: Чехия, Финляндия и Швеция могут бойкотировать Кубок мира по хоккею в случае допуска РФ

Участие сборной России по хоккею в Кубке мира — 2028 остаётся под вопросом. По информации СМИ, одной из причин может стать возможный бойкот со стороны Чехии, Финляндии и Швеции. Руководители федераций этих стран поспешили опровергнуть слухи, а в хоккейном сообществе появившийся инсайд встретили резкой критикой. По мнению Владимира Крикунова и Дмитрия Свищёва, европейские функционеры прикрываются политикой ради устранения потенциального конкурента. В свою очередь, Вячеслав Фетисов и Роман Ротенберг призвали не торопиться с выводами и дождаться решения НХЛ.
Предварительная картина Кубка мира по хоккею 2028 года уже начала складываться. На пресс‑конференции с участием руководства НХЛ объявили, что турнир пройдёт сразу на двух континентах: Калгари и Прага разделят между собой игры группового этапа и встречи первого раунда плей‑офф. Полуфиналы и решающий матч примет Эдмонтон — эта новость вызвала особую радость у нападающего «Ойлерс» Коннора Макдэвида.
Состав участников пока не определён. Открытым остаётся и вопрос возвращения сборной России: решение по нему отложили на неопределённый срок.
«Посмотрим, как будут развиваться события. Время покажет. Сейчас нет острой необходимости принимать это решение», — цитирует комиссионера лиги Гэри Беттмэна Sportsnet.
Один из возможных факторов уклончивости функционера — традиция: в предыдущие разы итоговое расписание публиковали не раньше чем за год до старта КМ. Однако, как сообщает чешский новостной портал iDNES, есть и более весомая причина отсутствия чёткой позиции по допуску. Согласно информации источника, сборные Швеции, Финляндии и Чехии якобы готовы бойкотировать турнир в случае участия отечественных хоккеистов и уже уведомили об этом НХЛ.
В национальных федерациях подобные сведения опровергли. Президент Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен назвал информацию домыслом журналистов, но при этом отметил, что в стране не поддерживают идею возвращения россиян на международную арену. Вице‑президент Федерации хоккея Чехии Петр Бржиза подчеркнул, что официально тема не обсуждалась ни на государственном уровне, ни с представителями НХЛ.
Несмотря на последовавшие опровержения, сообщения о возможном пропуске Кубка мира из‑за недовольства отдельных государств вызвали широкий резонанс. Комментатор ESPN Джон Буччигросс призвал организаторов быть «выше лицемерия и грязи политиков», которых он назвал отбросами общества.
«Россия должна быть в числе восьми команд турнира — без сомнения. Российские игроки украшают НХЛ своим мастерством и самоотдачей. Отказать им — совершить плевок в лицо таким игрокам, как Никита Кучеров, которые посвящают жизнь совершенствованию мастерства и тем самым повышают зрелищность спорта», — написал журналист в соцсетях.
Бывший главный тренер отечественной сборной Владимир Крикунов считает, что ряд коллективов просто боятся столкнуться с «красной машиной» и прикрываются политическими обстоятельствами.
«Пускай не участвуют! Не может это продолжаться бесконечно. Сколько уже можно? Началось всё в 2022-м, Кубок мира будет в 2028‑м… Можно подумать, что их так Украина волнует, что они все испереживались за неё. Они за свою задницу беспокоятся! Понимают, что их из турнира рано выкинут. Если Кубок мира проведут без них, то это будет уроком — на следующий раз первыми туда побегут», — заявил специалист «Советскому спорту».
Точку зрения Крикунова разделил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв, который связал нежелание европейцев с созданием дополнительной конкуренции. Другой экс-наставник сборной России Владимир Плющев посоветовал не обращать внимания на слухи.
«Вопрос будут решать организаторы турнира. Но эти страны ведут себя как флюгер: сегодня говорят одно, а завтра придёт папочка — скажет, и всё будет по‑другому. Списки ещё не определены, никому не выслали приглашения. Думаю, сейчас будут вестись кулуарные переговоры. А с учётом того, что это страны НАТО, а папочка высказал в их отношении определённое мнение, будем ждать результата», — отметил Плющев в комментарии «Матч ТВ».
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов занял более взвешенную позицию. Он считает, что скандал раздувается на ровном месте, а итоговый вердикт может быть любым. Фетисов напомнил, что в североамериканских клубах хоккеисты всех упомянутых государств успешно соседствуют в одних раздевалках, и никаких конфликтов между ними не возникает.
К сдержанности призвал и Роман Ротенберг. Специалист сообщил о продолжающемся диалоге с НХЛ и подчеркнул, что обстоятельства не мешают зарубежным командам приезжать на соревнования среди детских академий. Например, в феврале в Минске состоялся турнир с участием хоккеистов 2011—12 годов рождения из Белоруссии, России, Венгрии и Словакии.
«Сейчас планируем провести аналогичный в Москве на Кубке Овечкина. Далее приглашаем команды на Кубок Первого канала. Мы работаем. Обсудили, что будем действовать с позиции силы. Благодаря Министерству спорта у нас есть такая возможность. Сейчас ситуация изменилась: МОК уже рекомендовал (допустить россиян до соревнований. — RT)», — заявил Ротенберг.