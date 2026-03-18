«Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Спортингу», а ПСЖ с Сафоновым разгромил «Челси» в ⅛ финала ЛЧ

«Спортинг» нанёс поражение «Будё-Глимт» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счётом 5:0.
В составе победителей мячи забили Гонсалу Инасиу (34-я минута), Педру Гонсалвеш (61) и Луис Суарес с пенальти (79). После этого матч был переведён в дополнительное время, где отличились Араухо (92) и Рафаэл Нел (120).
Первый матч между командами завершился со счётом 3:0 в пользу норвежского клуба.
В остальных матчах дня: ПСЖ с Матвеем Сафоновым второй раз разгромил «Челси» (3:0). Неделю назад французский клуб победил с результатом 5:2. Дубль Винисиуса помог «Реалу» победить «Манчестер Сити» — 2:1 и выйти в следующий раунд. Первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу мадридского клуба. «Арсенал» после ничьей в первой игре (1:1) отправил в ворота «Байера» два мяча в ответном поединке — 2:0.
