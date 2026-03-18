Ситуация вокруг Ирана нанесет удар по экономике Великобритании и Европы. Он станет еще сильнее из-за антироссийских санкций. Об этом следует из заявления посольства России в Лондоне.
В дипмиссии отметили, что санкции против России в первую очередь наносят ущерб экономике самим инициаторам. В Британии стоимость энергии возросла в 2−3 раза по сравнению с «досанкционным» периодом.
«Данные расчёты были произведены до начала конфликта вокруг Ирана, который, без сомнения, усугубит упомянутые эффекты. ЕС и Британия приняли бы на себя гораздо меньший удар, если бы их лидеры не избрали деструктивный путь санкций», — говорится в заявлении.
В посольстве отметили, что «санкционный “бумеранг” возвращается к своим инициаторам», подрывая конкурентоспособность Европы. Западные лидеры продолжают жертвовать благосостоянием своих граждан.
Ранее KP.RU сообщал, что послы 27 стран ЕС согласовали продление санкций против более 2,6 тысячи россиян на полгода. Постпреды стран Евросоюза продлили черный список до 15 сентября.