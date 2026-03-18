В Иране опровергли информацию об обстоятельствах гибели Лариджани

Офис секретаря Совбеза Ирана опроверг данные об обстоятельствах его гибели.

ТЕГЕРАН, 18 мар — РИА Новости. Офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опроверг информацию агентства Fars с подробностями о месте его гибели.

Ранее агентство сообщило, что Лариджани погиб вместе с сыном, одним из заместителей и телохранителями при атаке истребителей США и Израиля на Тегеран, в тот момент он находился в квартире своей дочери в Тегеране.

«Новость, опубликованная агентством Fars с подробностями о месте гибели Лариджани, неверна», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале секретаря Совбеза Ирана.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был убит в ходе израильской атаки в Тегеране.

