Сенегалу присудили техническое поражение в финале Кубка Африки с Марокко

Африканская конфедерация футбола (CAF) приняла решение присудить сборной Сенегала техническое поражение в финальном матче Кубка африканских наций с Марокко.
«Апелляционный совет Африканской конфедерации футбола (CAF) постановил, что в соответствии со статьёй 84 Регламента Кубка африканских наций сборная Сенегала объявляется проигравшей в финальном матче Кубка африканских наций 2025 года с Марокко со счётом 3:0», — написано в заявлении CAF.
Сенегал обыграл Марокко и стал победителем Кубка африканских наций. Основное время матча завершилось со счётом 0:0. Единственный гол записал себе в актив Пап Гейе на 94-й минуте.
Встреча запомнилась скандалом, когда игроки Сенегала собирались покинуть поле после назначенного пенальти.
Ранее сообщалось, что Браим извинился перед Марокко за незабитый пенальти в финале Кубка Африки.