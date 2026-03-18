Орбан: от конфликта на Украине выигрывают производители оружия и банки

От украинского конфликта выигрывают производители оружия, энергетические компании и банки, выдающие займы, заявил в эфире Hír TV премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, именно они и заинтересованы в продолжении конфликта.
Политик добавил, что сегодня мы достигли точки, где легко узнать тех, кого Уильям Шекспир называл «псами войны».
«Я могу точно сказать, кто победитель в этой войне… Три крупные силы: оружейные заводы, энергетические компании и банки — подталкивают войну из-за кулис», — сказал Орбан.
Ранее он также утверждал, что ЕС хочет вогнать в долги детей и внуков европейцев ради Украины.