Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: от конфликта на Украине выигрывают производители оружия и банки

От украинского конфликта выигрывают производители оружия, энергетические компании и банки, выдающие займы, заявил в эфире Hír TV премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, именно они и заинтересованы в продолжении конфликта.

Политик добавил, что сегодня мы достигли точки, где легко узнать тех, кого Уильям Шекспир называл «псами войны».

«Я могу точно сказать, кто победитель в этой войне… Три крупные силы: оружейные заводы, энергетические компании и банки — подталкивают войну из-за кулис», — сказал Орбан.

Ранее он также утверждал, что ЕС хочет вогнать в долги детей и внуков европейцев ради Украины.

