Эксперт Джума: США не способны разблокировать Ормузский пролив шантажом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки прибегают к международному шантажу, но пока не смогли добиться разблокировки Ормузского пролива. Такое мнение ТАСС высказал журналист-международник Аббас Джума.
«Ормузский пролив перекрыт. Американцы его разблокировать пока не могут, — отметил эксперт. — Прибегают к шантажу».
При этом, как добавил эксперт, все эти попытки давления выглядят смешно. Он также подчеркнул, что основное внимание американских сил сконцентрировано вокруг острова Харк и порта Бендер-Аббаса, куда направляются морские пехотинцы для возможной сухопутной операции.
По его словам, возможная оккупация острова никак не приведет к контролю над Ормузским проливом, но может привести к тому, что тысячи жителей острова по сути окажутся в заложниках.