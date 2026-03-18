Израиль угрожает нанести удары по Тиру и его окрестностям

БЕЙРУТ, 18 марта. /ТАСС/. Жители южноливанского Тира получили от израильской армии предупреждение о готовящихся авианалетах на этот город и его окрестности.
Военный представитель армии еврейского государства Авихай Эдри в заявлении, распространенном на арабском языке в X, потребовал от населения покинуть лагеря палестинских беженцев Бардж-эш-Шимали, Эль-Басс и Рашидия, а также районы Джель-эль-Бахр, Маатук и Шабриха. «Вы должны выехать из опасной зоны, где находятся объекты шиитской организации “Хезболлах” и ее союзников, по ним будут вскоре нанесены удары», — говорится в тексте. 11 марта в ходе авианалета на Бурдж-эш-Шимали погибли девять человек, ранее при атаке на Эль-Басс пострадали находящиеся поблизости археологические памятники.
Римский ипподром, акведук, триумфальная арка и некрополь Тира включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр культуры республики Гассан Саламе призвал международное сообщество защитить древности от разрушений.
По его словам, израильская агрессия направлена против культурного и цивилизационного наследия Ливана. «На археологических объектах в Тире нет никакого военного или силового присутствия, этот предлог не может быть использован для бомбардировок и нанесения им ущерба», — заявил министр, слова которого приводит новостной портал Naharnet.