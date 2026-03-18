Израиль угрожает нанести удары по Тиру и его окрестностям

Военный представитель армии еврейского государства Авихай Эдри в заявлении, распространенном на арабском языке в X, потребовал от населения покинуть лагеря палестинских беженцев Бардж-эш-Шимали, Эль-Басс и Рашидия, а также районы Джель-эль-Бахр, Маатук и Шабриха. «Вы должны выехать из опасной зоны, где находятся объекты шиитской организации “Хезболлах” и ее союзников, по ним будут вскоре нанесены удары», — говорится в тексте. 11 марта в ходе авианалета на Бурдж-эш-Шимали погибли девять человек, ранее при атаке на Эль-Басс пострадали находящиеся поблизости археологические памятники.