Онколог рассказал, сколько стоит лечение рака в России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Стоимость лечения онкологического заболевания в России может варьироваться от нуля до нескольких миллионов рублей в год, сообщил РИА Новости онколог, эксперт фонда «Онкологика» Дмитрий Олькин.
«Стоимость лечения онкологического заболевания в России в 2026 году может варьировать от нуля до нескольких миллионов рублей в год. Определяющие факторы — стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений», — сказал врач.
Он добавил, что система ОМС в 2026 году обеспечивает базовый объем онкологической помощи. При обращении в частные клиники для хирургического лечения стоимость варьируется от 350 до 700 тысяч рублей в зависимости от объема вмешательства и необходимости реконструктивного этапа. При метастатическом процессе стоимость месячного курса с учетом таргетной терапии составляет 200−350 тысяч рублей.
«Хирургия, лучевая терапия, стандартная химиотерапия доступны. Многие таргетные и иммуноонкологические препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и программу высокозатратных нозологий», — заключил Олькин.