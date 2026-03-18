Иран заявил, что Ормузский пролив откроют только после прекращения конфликта

РАБАТ, 18 марта. /ТАСС/. Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства только после окончания вооруженного противостояния в регионе и при полном выполнении условий, выдвинутых Тегераном. С таким утверждением выступил высокопоставленный представитель иранских властей.

Источник: Reuters

«Ормузский пролив будет открыт только при полном прекращении огня и безусловном соблюдении условий Ирана», — указал иранский чиновник, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Причем, по его словам, «любой план прекращения огня, не отвечающий выдвинутым Тегераном требованиям, будет неприемлем для Ирана».

Он уточнил, что возможное дипломатическое решение для завершения войны должно включать «компенсацию [Ирану], прекращение нападений на отряды сопротивления в соседних странах и вывод израильских войск из Ливана».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше