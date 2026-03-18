Иран заявил, что Ормузский пролив откроют только после прекращения конфликта

«Ормузский пролив будет открыт только при полном прекращении огня и безусловном соблюдении условий Ирана», — указал иранский чиновник, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Причем, по его словам, «любой план прекращения огня, не отвечающий выдвинутым Тегераном требованиям, будет неприемлем для Ирана».
Он уточнил, что возможное дипломатическое решение для завершения войны должно включать «компенсацию [Ирану], прекращение нападений на отряды сопротивления в соседних странах и вывод израильских войск из Ливана».