Эксперты ЕС прибыли на Украину для оценки повреждений нефтепровода «Дружба»

Группа экспертов из Европейского союза 18 марта оценит масштаб повреждений нефтепровода «Дружба» на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Источник: Life.ru

По данным издания, делегация уже находится в Киеве, а всю организационную поддержку обеспечивает представительство ЕС на Украине. Примечательно, что в состав группы не вошли представители Венгрии и Словакии.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский направил письмо в Еврокомиссию, в котором пообещал восстановить работу нефтепровода в течение 1−1,5 месяца.

Это заявление прозвучало практически одновременно с сообщением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты о том, что Брюссель выделил Киеву средства и техническую помощь для проведения ремонтных работ. Визит экспертов и обещания украинской стороны напрямую связаны с предстоящим саммитом ЕС 19−20 марта. Брюссель рассчитывает убедить Венгрию и Словакию снять вето с 20-го пакета антироссийских санкций и разблокировать выделение Киеву 90 миллиардов евро. Будапешт и Братислава блокируют эти решения, требуя от Киева возобновить транзит российской нефти по «Дружбе», который был остановлен 27 января.

