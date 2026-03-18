Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: похороны Лариджани пройдут в среду

Tasnim: похороны Лариджани состоятся в среду.

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани пройдут в среду одновременно с похоронами иранских моряков корабля «Дена» (IRIS Dena), потопленного США, передает агентство Tasnim.

Ранее агентство Fars передавало, что похороны моряков, погибших при атаке США на военный корабль «Дена» в международных водах, состоятся в среду в Тегеране.

«Похороны Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани пройдут одновременно с похоронами мучеников фрегата “Дена”, — передает Tasnim.

Во вторник офис Лариджани сообщил, что тот погиб. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани якобы был убит в ходе израильской атаки в Тегеране.

Также во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что убила в Тегеране Солеймани.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше