СМИ: похороны Лариджани пройдут в среду

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Похороны секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани пройдут в среду одновременно с похоронами иранских моряков корабля «Дена» (IRIS Dena), потопленного США, передает агентство Tasnim.
Ранее агентство Fars передавало, что похороны моряков, погибших при атаке США на военный корабль «Дена» в международных водах, состоятся в среду в Тегеране.
«Похороны Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани пройдут одновременно с похоронами мучеников фрегата “Дена”, — передает Tasnim.
Во вторник офис Лариджани сообщил, что тот погиб. До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани якобы был убит в ходе израильской атаки в Тегеране.
Также во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что убила в Тегеране Солеймани.