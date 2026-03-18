В Иране заявили о кровной мести за гибель Лариджани

ТЕГЕРАН, 18 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о кровной мести за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был убит в ходе израильской атаки в Тегеране. Позже офис Лариджани подтвердил его гибель.
«Однозначно Корпус стражей исламской революции не забудет о кровной мести за великомученика и других мучеников священной обороны», — говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.
СМИ указывали, что Лариджани погиб в результате удара истребителей США и Израиля.
