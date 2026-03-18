Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране заявили о кровной мести за гибель Лариджани

КСИР заявил о кровной мести за гибель секретаря СНБО Лариджани.

ТЕГЕРАН, 18 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о кровной мести за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был убит в ходе израильской атаки в Тегеране. Позже офис Лариджани подтвердил его гибель.

«Однозначно Корпус стражей исламской революции не забудет о кровной мести за великомученика и других мучеников священной обороны», — говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.

СМИ указывали, что Лариджани погиб в результате удара истребителей США и Израиля.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше