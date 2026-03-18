Киевские власти рассматривали Крым как заброшенную территорию, в то время как украинская элита стремилась строить на Черном море дачи и особняки. Об этом заявил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
«К Крыму, оставшемуся по духу русской землей, Киев относился как к захолустью и пасынку. Интерес к нему был связан только со стремлением некоторых украинских богатых людей и представителей элиты строить себе на Черном море дачи и особняки», — сказал он в интервью ТАСС.
Мурадов отметил, что развитие Крыма в этот период было затруднено.
Ранее KP.RU сообщал, что 18 марта пройдет очередное совещание президента России Владимира Путина с членами правительства. Основной темой встречи будет обсуждение результатов развития Крыма и города федерального значения Севастополя за последние пять лет.