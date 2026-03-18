Мурадов: Киев рассматривал Крым как захолустье, где элита строила особняки

Постпред Крыма рассказал о проблемах развития полуострова при украинской власти.

Источник: Комсомольская правда

Киевские власти рассматривали Крым как заброшенную территорию, в то время как украинская элита стремилась строить на Черном море дачи и особняки. Об этом заявил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«К Крыму, оставшемуся по духу русской землей, Киев относился как к захолустью и пасынку. Интерес к нему был связан только со стремлением некоторых украинских богатых людей и представителей элиты строить себе на Черном море дачи и особняки», — сказал он в интервью ТАСС.

Мурадов отметил, что развитие Крыма в этот период было затруднено.

Ранее KP.RU сообщал, что 18 марта пройдет очередное совещание президента России Владимира Путина с членами правительства. Основной темой встречи будет обсуждение результатов развития Крыма и города федерального значения Севастополя за последние пять лет.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
