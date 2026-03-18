Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Переломный момент»: в США сообщили неутешительные новости о войне с Ираном

Bloomberg: требование Трампа помочь с Ираном стало переломным моментом для ЕС.

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Требования президента США Дональда Трампа по участию в обеспечении безопасности в Ормузском проливе стали переломным моментом для стран ЕС и Азии, которые решили отказаться от поддержки Вашингтона в этом конфликте, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, ультимативные требования Трампа отправить в регион боевые корабли побудили европейские страны, ранее одобрявшие операцию против Ирана, пересмотреть свою позицию.

«Переломным моментом стали требования Трампа к Европе и Азии направить корабли, чтобы помочь возобновить движение танкеров через Ормузский пролив, жизненно важный торговый маршрут, которое было остановлено из-за опасности иранских атак», — говорится в материале.

Вместо вежливого рассмотрения просьб Трампа или попыток умиротворить его, как это делалось раньше, многие европейские лидеры выбрали более лаконичный ответ, прямо отказав американскому лидеру.

«Прямолинейный подход Европы отражает меняющиеся расчеты в ее отношениях с США», — подчеркивается в материале.

Во вторник Трамп заявил, что НАТО совершает очень глупую ошибку, отказывая США в помощи в операции против Ирана. Он также заявил, что не удивлен такой позицией альянса, сравнив его с улицей с односторонним движением.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат военной миссии Aspides, противодействующей активности йеменских хуситов в Красном море, и направлять свои ВМС в Ормузский пролив, как этого требуют США.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше