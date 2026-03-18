«Хезболлах» заявила о нанесении ракетного удара по базе ВМС Израиля под Хайфой

Шиитская милиция сообщила, что также атаковала штаб и район дислокации 13-й флотилии морской базы еврейского государства в Атлите.

БЕЙРУТ, 18 марта. /ТАСС/. Шиитская милиция «Хезболлах» атаковала базу израильских ВМС к северо-западу от города Хайфа, применив высокоточное ракетное оружие.

«Исламское сопротивление обстреляло морскую базу неприятельских сил в Хайфском заливе качественно новыми ракетами», — указывается в коммюнике формирования, размещенном в Telegram-канале.

В нем сообщается, что ракетный удар был нанесен также по штабу и району дислокации 13-й флотилии («Шайетет 13») ВМС Израиля в Атлите, где размещаются морские коммандос.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше