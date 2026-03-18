Наступление на Славянск и бои за Красный Лиман: как развивается ситуация в зоне СВО

Минобороны России сообщило об освобождении Калеников в ДНР и взятии под контроль н. п. Сопычь в Сумской области. По данным ведомства, ВС РФ успешно действуют и на других направлениях в зоне СВО. Так, начала марта российские войска освободили уже 14 населённых пунктов. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт Южной группировки войск. Он отметил успехи военнослужащих и подчеркнул, что ВС РФ наступают на всех направлениях: идёт активное продвижение к Славянску, продолжаются уличные бои в Константиновке и Красном Лимане.