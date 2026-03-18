Польша требует отдать ей орден, выставленный на аукцион на Украине

ВАРШАВА, 18 мар — РИА Новости. Институт национальной памяти Польши (IPN) требует передать ему польский орден Virtuti Militari (Воинская доблесть), выставленный на аукцион на Украине.
«На одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже военного ордена Virtuti Militari, которым был награжден офицер, убитый НКВД весной 1940 года», — говорится в заявлении IPN.
По данным польского института, видимый на ордене номер позволяет идентифицировать награжденного: это потомок немецких промышленников, капитан Юлиуш Роман Хайнцель, который командовал одним из эскадронов 16-го Великопольского уланского полка.
«Мы призываем владельца заказа передать бесценный сувенир польским властям, а администрацию портала — немедленно прекратить аукцион. Бесценные свидетельства истории должны занимать свое место в коллекциях учреждений, занимающихся сохранением памяти. Память о жертвах не может быть предметом торга», — подчеркивается в заявлении IPN.