«Представитель администрации Трампа, которому предоставили анонимность для обсуждения текущих переговоров, заявил, что поиск “способа более тесного сотрудничества с Россией” может создать “другой баланс сил с Китаем, который может быть очень, очень выгодным”, — сказано в публикации.
Politico сообщила о сближении Трампа с Россией ради сдерживания Китая
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сближение с Россией как стратегический шаг против Китая. Об этом 17 марта сообщила газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации.